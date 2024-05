Bertazzo al vertice di Verinlegno

La nuova era di Verinlegno è iniziata ufficialmente il 9 maggio con l’insediamento del rinnovato Consiglio di Amministrazione, che resta in carica per i prossimi tre anni. Ne è presidente Lorenzo Bertazzo, ingegnere, amministratore delegato di Zetagi-Veneziani srl che fa parte di Tambour-Kusto Group. "Sono orgoglioso di questa carica e pronto, con il contributo di tutti, a proseguire la storia di successo che la Verinlegno rappresenta". Concetto rafforzato nel corso del primo incontro del nuovo CDA con tutti i dipendenti tenutosi il 10 maggio, alla presenza del Consiglio di Amministrazione al completo. Durante il quale, nella emozione di chi Verinlegno ha fondato e fatto crescere, Piero Marchetti e Sante Zando, è stato ribadito il concetto dell’azienda famiglia, dove ognuno, nel rispetto dei propri ruoli, deve essere coinvolto nella collaborazione, per crescere ancora in serenità, parola chiave della mattina, senza aver paura del cambiamento e nonostante complicati contesti globali. Compongono il Cda Max Sartiyev, Nir Dranov, Carlo Scremin. Nel Cda. Roberta Marchetti, già responsabile amministrativo di Verinlegno, figlia di Piero Marchetti, fondatore di Verinlegno e l’ex presidente Sante Zandò.

"Abbiamo valutato che Tambour ci stesse offrendo la migliore opportunità, per noi, per il territorio, per l’intera ’famiglia’ Verinlegno – dice Zandò –. Nel contesto globale attuale far crescere il fatturato, affrontare nuovi mercati significa attuare investimenti notevoli e costanti che solo un grande gruppo può offrirci". "Sono orgogliosa di essere parte del cammino dell’azienda fondata da mio padre con Sante Zandò – commenta Marchetti – e che la Verinlegno sia stata scelta da un gruppo così importante come Tambour per proseguire il suo percorso di costante crescita che l’ha caratterizzata dal 1975 fino ad oggi".