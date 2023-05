Bersaglieri impegnati anche fuori regione

La sezione Bersaglieri "Caporalmaggiore Gino Lanzarini" di Montecatini Terme è stata presente nel mese di aprile al raduno di Goito, in provincia di Mantova, che ricorda il glorioso battesimo del fuoco del Corpo dei Bersaglieri. Il combattimento del ponte di Goito (per distinguerla dalla battaglia di Goito del 30 maggio 1848) si svolse l’8 aprile 1848 e fu il primo vero scontro nell’ambito della Prima Guerra di Indipendenza. Il 25 aprile scorso era altresì alle commemorazioni del 78°anniversario della Liberazione a Serravalle Pistoiese e a Montecatini e ancora il 30 aprile a San Giovanni Valdarno al Raduno Bersaglieri con l’inaugurazione del nuovo monumento. Adesso i bersaglieri montecatinesi sono già al lavoro per preparare al meglio i festeggiamenti in occasione degli 89 anni dalla fondazione del Corpo nel settembre del 1934.