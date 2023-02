"Benvenuto Don Sergio qui troverai due comunità con un’impronta di accoglienza"

Le comunità parrocchiali di San Rocco e San Niccolò di Larciano e il consiglio pastorale interparrocchiale si dissociano dalla lettera scritta da alcuni parrocchiani in occasione dell’arrivo del nuovo parroso don Sergio e pubblicata sul nostro giornale. Ecco la lettera letta in chiesa in occasione della cerimonia d’insediamento di don Sergio Occhipinti. "Don Sergio, le comunità di San Rocco e San Niccolò di Cecina di Larciano ti accolgono e ti danno il benvenuto! Permettici di porgere il nostro saluto a Sua Eccellenza Reverendissima Andrea Migliavacca, amministratore apostolico della nostra diocesi e vescovo della diocesi di Arezzo. Inoltre, porgiamo un saluto alla comunità di Orentano che è stata guidata da te per 17 anni. Sappiamo che “ripartire” dopo un cambiamento non è mai facile, richiede spirito di servizio e tanta buona volontà. Cercheremo di sostenerti e rispondere con umiltà e carità cristiana. Qui, trovi due comunità con un’impronta ben precisa lasciata in eredità da don Sunil: un’impronta di accoglienza verso tutti, di solidarietà, di annuncio del Vangelo, di disponibilità a collaborare. Le due parrocchie, in questi ultimi 18 anni, quasi 19, hanno mantenuto la propria individualità, ognuna di loro con una propria storia, sorrette da una fede semplice, ma all’interno di un progetto comune, si sostengono in alcuni aspetti e cercano di favorire e di rinforzare quanto di specifico ogni parrocchia possiede. In alcuni momenti importanti unificano le loro forze. Don Sergio, trovi due comunità pronte a riprendere il cammino con un nuovo compagno di viaggio, pronte ad affrontare questo nuovo tratto di strada insieme. I patroni San Rocco e San Niccolò, ti accompagnino in questo nuovo ministero in mezzo a noi, per Cristo, con Cristo e in Cristo".