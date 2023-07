"Bene l’omologa Ora il progetto per il turismo"

"La sentenza che ufficializza l’omologazione del piano di concordato in continuità per le Terme è una notizia attesa e gradita, poiché appone un altro tassello importante nel percorso di salvaguardia di quel patrimonio storico. Adesso serve puntare su un progetto di valorizzazione turistica della città che punti su una proposta di ampio respiro, all’interno della quale le Terme possano gradualmente tornare ad inserirsi come valore aggiunto". È la posizione di Confcommercio Pistoia e Prato dopo la decisione del Tribunale di Pistoia che certifica un altro passo avanti nella vicenda.

"Certo – prosegue la nota dell’associazione – il cammino da compiere per le Terme è ancora articolato. I tempi si preannunciano tutt’altro che brevi. Ma questa fase di crescita del settore turistico merita di essere gestita al massimo, attraverso progettualità puntuali, per risultare davvero performanti. Abbiamo l’occasione – prosegue la nota - per scommettere in modo ragionato sulla forza di un territorio che ha nel turismo slow e in quello sportivo, solo per citare due dinamiche di successo, un fulcro da espandere ulteriormente".

Il tema, secondo Confcommercio, è adesso quello delle modalità di intervento: "Per rendere possibile tutto questo – si conclude la riflessione – abbiamo bisogno di impostare programmazioni di lungo periodo e di gestire la materia con approcci tipicamente manageriali: obiettivo, strategia, risultato. È una cesura rispetto al recente passato che si rende quantomai opportuna, per non dilapidare le enormi potenzialità del territorio".