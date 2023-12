Bendinelli torna "a casa". Serata al top alle Panteraie

Il "re" delle notti versiliesi torna alle origini. Maurizio Bendinelli dopo aver lavorato per la Capannina, il Twiga, il Roberto Cavalli Club e tanti altri locali torna a casa, nella sua Montecatini e più precisamente a Le Panteraie, lo stoirco locale dove da giovane ha iniziato la sua carriera di organizzatore di eventi. Stasera nella bellissima cornice del nuovo Restaurant music club Le Panteraie Bendinelli ha organizzato un evento con cena a menu fissò (a scelta tra pesce, carne e sushi) oppure alla carta scegliendo dal menu restaurant. Nel dopo cena musica con un nome noto del piano bar Andrea Caciolli nato professionalmente alla Capannina di Forte dei Marmi. "Ho accettato con piacere l’invito dei fratelli Calugi – dice Bendinelli –; sono felice di tornare a organizzare serate di prestigio nella mia città e in un locale storico come Le Panteraie che ho ritrovato in una splendida veste. Mi auguro che quello di venerdì dedicato a un pubblico adulto faccia trascorrere ai partecipanti una piacevole serata e sia il primo di una lunga di una lunga serie d’incontri che riportino eventi che la città merita".