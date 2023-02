"Belle e la Bestia" Domenica col musical

Un pomeriggio per sognare, con una storia d’amore e d’avventura per famiglie. Domenica 12 febbraio alle 17 al Teatro Verdi appuntamento da non mancare con la fantasia: nella fattispecie con La Leggenda di Belle e la Bestia, il musical inedito messo in scena dalla Compagnia dell’Ora. Una nuova storia raccontata in una commedia musicale travolgente, dall’epilogo inaspettato, sin qui ignorato. Dopo il successo di pubblico ottenuto nella scorsa stagione teatrale, La Leggenda di Belle e la Bestia farà tappa anche dalle nostre parti. Lo spettacolo ha sin qui registrato il tutto esaurito e sarà in tournée sino ad aprile in molte città italiane. È firmato da Luca Cattaneo, autore e regista; le musiche originali sono di Enrico Galimberti, in scena nel ruolo della Bestia, e seguono il racconto della vicenda, alternando momenti narrativi in stile colonna sonora a pura canzone.

Cast rinnovato per uno spettacolo originale, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont; è prodotto dalla Compagnia dell’Ora, specializzata nel family entertainment. In un castello lontano un giovane principe, trasformato in una ripugnante bestia a causa della sua prepotenza, dovrà convivere con ricordi confusi del suo passato e di un amore per la sua principessa ormai diventato leggenda. Solo una persona in grado di amarlo più della sua stessa vita potrà spezzare l’incantesimo riavvolgendo nuovamente lo scorrere inesorabile del tempo. Il casuale incontro con Belle, figlia di un nobile marcante rimasto vedovo, farà riaffiorare nella memoria della Bestia il vago e dolce ricordo di una principessa ormai dimenticata da chiunque a causa del potente sortilegio. La ricerca di una valida soluzione che possa portare l’incantesimo a spezzarsi si scontra però con le trame segrete di Miguel, pronto a tutto pur di prendersi in sposa la giovane Belle. Ma cosa accadrebbe se la Bestia si convincesse che la ragazza altro non è che la Principessa dimenticata a causa del maleficio?

Gianluca Barni