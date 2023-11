Batterie rubate al semaforo: "Questi furti attentano alla sicurezza stradale"

Ladri di batterie hanno sottratto le batterie da un semaforo installato in una zona dove ci sono lavori stradali, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Il fatto è avvenuto nel Comune di Massa e Cozzile, sulla strada provinciale 29 verso Massa. A raccontare i fatti è stato il sindaco del Comune, Marzia Niccoli che, ieri, ha scritto un lungo post su Facebook, riportando l’accaduto e rivolgendosi direttamente agli autori del gesto: "Ieri pomeriggio - ha scritto il sindaco, riferendosi al pomeriggio del 31 ottobre - sono state rubate le batterie del semaforo collocato sulla Sp 29 verso Massa. Gli operai della ditta sono partiti da Castelnuovo Garfagnana per rimetterle. Alle 21 circa era tutto funzionante. Alle 24 anche. Questa mattina verso le 7.20 sono andata al cimitero e il semaforo non andava. Ho controllato e le batterie non c’erano un’altra volta. Quindi - prosegue - ho svegliato tutti: Provincia, direttore lavori e polizia per rimediare un’altra volta, a distanza di poche ore. Chiaramente, fino all’arrivo dei vigili, ho fatto viabilità in modo da evitare un incidente frontale. Fortunatamente, c’è stato un abitante di Massa, Marco Ferretti, che è venuto a darmi una mano".

Il sindaco si interroga sui motivi del gesto: "Sono spregi verso la Provincia, verso il Comune? Una sorta di divertimento? La persona che ha fatto questo abbia il coraggio di guardarmi in faccia e di parlarmi. Se non vuole farsi vedere o non vuole farsi riconoscere, mi telefoni in comune, non mi dica il nome se non vuole. A chiunque sia stato, domando: non viene in mente che potevano e possono verificarsi incidenti frontali con brutte conseguenze? Capisco che un certo disagio c’è stato, ma si tratta di aspettare i tempi di un semaforo! Sono stati fatti salti mortali per non chiudere in modo totale la strada, ma adesso non so che decisioni dovranno essere prese dalla Provincia, dal direttore lavori e dalla ditta. Rubare una batteria ad un semaforo è un vero e proprio attentato alla sicurezza stradale".

Il sindaco Niccoli ha poi aggiunto altre dichiarazioni a La Nazione: "Non so perché siano compiuti questi gesti, ma, al di là dei motivi, rimangono atti che mettono a repentaglio la sicurezza stradale. Stamattina, mi sono dovuta mettere a fare viabilità, smistando personalmente il traffico per un’ora. Ero preoccupata che si verificasse un incidente". I cittadini si sono stupiti nel vedere il sindaco in versione vigile e hanno ringraziato il primo cittadino. "Spero che episodi del genere non si verifichino mai più. Faccio un appello al senso di responsabilità e civiltà di tutti".

