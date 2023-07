"Basta coi rifiuti a Pescia: la protesta dei residenti"

PESCIA

La situazione non è migliorata, con il passare delle settimane, nonostante i ripetuti appelli dei residenti sia all’amministrazione comunale che ad Alia. In via della Pace, strada di confine fra il territorio comunale di Pescia e quello di Uzzano, le isole ecologiche sono ormai terra di nessuno.

Le persone e le famiglie che vivono nella via non ne possono più e si sono rivolte al nostro giornale per cercare di accendere un riflettore su una situazione che si sta facendo sempre meno vivibile.

"Via della Pace? – ha commentato una residente – Mi correggo: via della Discarica". Da tempo, ormai, i cassonetti della zona sono diventati la meta preferita di tutte quelle persone, probabilmente provenienti dai comuni vicini, che soprattutto nottetempo, ma a volte anche in pieno giorno, vi abbandonano ogni sorta di rifiuti, rendendoli spesso del tutto inutilizzabili per i residenti, costretti per giunta a vivere per giorni con sacchetti di immondizia davanti alla porta di casa, per non parlare degli odori che emanano, in particolare con il caldo degli ultimi giorni. Ogni segnalazione e protesta, fino a oggi, è stata inutile. Le famiglie che vivono in via della Pace sono stanche. Servirebbe una telecamera; ma se proprio non è possibile la sua installazione, forse sarebbe opportuno aumentare i controlli, in particolare nelle ore notturne. In definitiva, l’abbandono dei rifiuti è un illecito, per il quale ai trasgressori sono previste sanzioni anche importanti.

E.C.