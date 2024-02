Basta ai femminicidi. Messaggio agli studenti: "Vivete liberi dalla violenza"

’Roba da donne’, l’iniziativa rivolta ai giovani per contrastare la violenza di genere ha avuto un momento di riflessione profonda, riservato agli studenti del liceo Salutati che si sono collegati a distanza con Gigliola Bono, mamma di Monia Del Pero, vittima di femminicidio nel 1989. La signora Bono da 35 anni si batte perché lo Stato riconosca un giusto risarcimento alle vittime di femminicidio.

Il doppio appuntamento di ieri al liceo e in Comune fa parte del progetto di educazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Salutati. "Si tratta di un’iniziativa bella e necessaria – ha spiegato l’assessore Federica Rastelli – per affrontare un problema sociale di grande rilevanza".

Gli studenti del liceo montecatinese erano stati già sensibilizzati dall’assessorato alle politiche educative del Comune di Montecatini Terme e alla commissione delle pari opportunità, attraverso l’organizzazione di diversi incontri con esperti delle associazioni del territorio, stimolando allo stesso tempo una riflessione critica e partecipata su questi temi.

L’altro incontro si era tenuto il 13 febbraio nell’aula gamma del liceo era intervenuta Natascia Alibani con la dirigente scolastica Simona Selene Scatizzi, l’assessore Rastelli e la docente Valentina Bonvicini. Gli alunni si sono confrontati direttamente con le testimonianze e le storie delle vittime di femminicidio attraverso i video raccolti nel progetto del docufilm ’L’amore è un’altra storia’. Agli studenti del Salutati sono state offerte testimonianze autentiche e toccanti sulla realtà di chi è stato direttamente colpito da questa forma estrema di violenza. Occorre riflettere su come la società possa trovare occasioni come queste per lavorare insieme nel comune intento di eliminare ogni forma di discriminazione e garantire un futuro in cui tutti possano vivere liberi dalla paura e dalla violenza, promuovendo la cultura del rispetto e delle pari opportunità.

All’incontro in sala consiliare erano presenti anche Natascia Alibani e l’avvocato Sabrina Contrucci, legale di ’365 giorni al femminile’. A coordinare la conferenza, oltre all’assessora Rastelli, anche la consigliera Rubina Baldecchi. Hanno partecipato pure Fidapa e Soroptimist.

Giovanna La Porta