Basket e PalaTerme. Problemi per Fabo e Gema. Serve una nuova casa

I lavori dureranno non meno di un anno, mentre sarà il Comune, a tempo debito, a comunicare la data di inizio del cantiere. Il PalaTerme sta per affrontare un intervento di ristrutturazione molto importante, che lo renderà capace di ospitare manifestazioni di primo piano anche durante la stagione estiva. L’intervento, per il quale l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni ha intercettato un importo finanziamento pubblico, è senza dubbio molto atteso a Montecatini. Ne frattempo, però, Fabo Herons e Gema, le due squadre termali che stanno disputando il campionato nazionale di serie B di basket con importanti risultati, nella prossima stagione saranno costrette a migrare altrove, sia per gli allenamenti che per le partite ufficiali. La prima è ai vertici del torneo, in questo momento, mentre la seconda, seppur colpita in modo pesante degli infortuni, è al quarto posto. Entrambe, nel caso in cui la buona sorte benedicesse le compagini termali, potrebbero essere promosse in A2, con la conseguenza anche di dover allargare lo spazio a disposizione del pubblico. Quello del campionato nazionale di serie B prescrive 800 posti a sedere, mentre quello immediatamente 2.000.

In attesa che il PalaTerme torni a nuova vita, si aprono due questioni fondamentali. La prima è legata al campi di gioco. Pistoia, il capoluogo teatro di epici scontri negli anni d’oro della pallacanestro, avrebbe l’impianto adatto per ospitare un’altra squadra, oltre all’Estra. L’eventuale ospite termale dovrebbe comunque giocare in un giorno diverso rispetto a Pistoia, impegnata la domenica nella serie A. L’arrivo di entrambe le squadre di Montecatini si rivelerebbe difficile da gestire, soprattutto se una delle compagini non dovesse essere promossa. La gestione di calendari diversi per l’uso dello stesso impianto sarebbe davvero complessa. Un’altra soluzione in attesa del completamento dei lavori al PalaTerme, il basket termale potrebbe trasferirsi al Tdi Lucca, dove il glorioso Sporting Club Montecatini disputò le partite del suo esordio in serie A. Altra ipotesi possibile potrebbe essere anche il palazzetto dello sport di Santa Croce sull’Arno, anche se in questo caso la distanza dalla Valdinievole e una viabilità più difficile inizierebbero a farsi sentire.

Fabo e Gema utilizzano molto il Palaterme anche per gli allenamenti. E qui siamo alla seconda questione, tutt’altro che da sottovalutare. Il palazzetto di via Leonardo da Vinci ospita già i vari corsi di minibasket e basket giovanile, per non parlare della pallacanestro femminile. Trovare uno spazio libero non sembra davvero semplice. Il palazzetto di Monsummano, come è noto, non può essere utilizzato a causa dei danni provocati dal maltempo, mentre quello di Ponte Buggianese ospita già la Nico Basket femminile e la squadra di Altopascio. Forse, non sarebbe da scartare l’ipotesi Massa e Cozzile. Fabo Herons e Gema sono chiamate ad affrontare un lavoro complesso per trovare una soluzione temporanea, in attesa della conclusione dell’importante intervento al PalaTerme.

Daniele Bernardini