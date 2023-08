Com’è brutto nuotare in un mare di plastica. "Ma fermarla si può"

Fucecchio, 1 agosto 2023 – Gli scienziati dicono che andando avanti di questo passo nel 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci. Fermare questa silenziosa sciagura non è per niente facile. Anche perché una volta in acqua salata la plastica si decompone e viene inavvertitamente mangiata anche dai pesci e quindi finisce nella catena alimentare fino a noi esseri umani. La parola d’ordine è prevenire, vale a dire impedire alla bottiglietta di plastica che qualcuno magari lancia da un’auto nel fossato che costeggia la strada, finisca in mare. Un progetto pilota per fermare la plastica nella sua corsa verso la costa è partito nel Padule di Fucecchio. A crealo è stata l’università di Pisa in collaborazione con la Regione Toscana, il Consorzio di bonifica Basso Valdarno e i comuni rivieraschi.

Il Padule di Fucecchio è la più importante area umida interna d’Italia e una delle maggiori d’Europa. Dal punto di vista idrografico raccoglie tutte le acque della Valdinievole e attraverso il canale Usciana finiscono in Arno. Il progetto prevede l’installazione di tre barriere che saranno sistemate a rotazione nei canali di scolo del Padule e che fermeranno la plastica galleggiante e semi affondante. "Il progetto – spiega Stefano Pagliara, docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa - prevede l’analisi del bacino del Padule di Fucecchio, del movimento delle plastiche e lo studio scientifico dei metodi per intercettare e rimuovere le plastiche galleggianti e si articola in tre punti. Il primo prevede lo studio idraulico del bacino per inquadrare i movimenti delle plastiche e sperimentare la barriera più idonea. Nel laboratorio di idraulica Destec Pisa è stato studiato un prototipo per la raccolta selettiva delle plastiche, costituito da una barriera in polietilene che intrappola e raccoglie il materiale galleggiante e semi affondato che si muove spinto dalla corrente".

«Abbiamo già installato qualche barriera in via sperimentale in questo territorio - spiega l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni e ne installeremo tre all’interno del cratere del Padule di Fucecchio, nel canale di immissione perché, come sappiamo, le plastiche che ci sono nei nostri fiumi arrivano in mare, dove si deteriorano e raggiungono dimensioni molto piccole, finendo poi nel ciclo alimentare, con gravi danni per la salute umana. Raccoglierle nei fiumi ci consente di riciclarle perché sono ancora in uno stato in cui è possibile farlo. Peraltro sono barriere che raccolgono le plastiche galleggianti, quindi non interferiscono con i sedimenti che devono andare ad alimentare le nostre coste che sono in grande difficoltà".

"Si tratta di un progetto della durata di due anni che vedrà stanziati circa 68mila euro", aggiunge Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno. "Se i risultati saranno quelli sperati - chiosa Monia Monni - il sistema potrà essere usato anche in altri corsi d’acqua.