Baroncini vuole il secondo mandato: "Punto su concretezza e coerenza"

L’annuncio ufficiale è arrivato. Il sindaco Luca Baroncini si candida per un secondo mandato, sostenuto da tutte le forze politiche di centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e "Noi Moderati". Il candidato darà il via alla campagna elettorale dalla zona sud, nei locali della Misericordia attraverso un incontro con i cittadini e la stampa venerdì 22 marzo alle 18.30. La scelta di questa zona, per il sindaco uscente e la sua coalizione, non è casuale, ma vuole essere un modo per valorizzare anche questa parte della città, nella quale crede molto. "Baroncini – si legge nel comunicato inviato dalla coalizione – racconterà i principali risultati dei primi cinque anni, elencherà i progetti avviati e che saranno portati a termine se sarà rieletto e i punti salienti del nuovo programma della coalizione di centro destra. Il candidato ha lasciato la porta aperta anche ad ulteriori alleanze con le liste civiche che si riconoscano nei valori del centro destra che sono recentemente nate o che nasceranno purché ci sia coerenza con i principi e le idee della coalizione, alle quali il centrodestra non verrà mai meno".

Il riferimento è al gruppo ’Scelgo Montecatini’, promosso da commercianti e imprenditori del settore turistico che di è formato da poco e chiede di poter entrare a fare parte dell’alleanza di centrodestra. Il sindaco uscente spiega i punti salienti della sua campagna elettorale. "Concretezza, semplicità e coerenza". Sono queste, secondo Baroncini, le parole chiave su cui baserà la sua campagna elettorale. "Presenteremo un programma fattibile, sulla base anche dell’esperienza maturata in questi anni – afferma - Nel primo mandato abbiamo fatto tante cose e non tutti ne hanno contezza, occorrerà ribadire ciò che è stato fatto, oltre a ciò che sarà portato a termine nei primi anni del secondo mandato, e soprattutto ciò che faremo. L’obiettivo è quella di valorizzare Montecatini in tutti i suoi aspetti avendo come stella polare tutti i fattori utili a massimizzare il benessere psicofisico di residenti ed ospiti. Le azioni programmatiche per raggiungere questo obiettivo sono tante e avremo modo di raccontarle tutte da qui al 9 giugno".

Baroncini assicura che la sua campagna elettorale sarà basata sulla concretezza. "Niente voli pindarici o progetti fantasmagorici e irrealizzabili – sottolinea – Parleremo di azioni programmatiche concrete che si potranno davvero fare, in parte già avviate".

Da.B.