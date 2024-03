Baroncini spinge sulla coerenza: "Nessun inganno all’elettorato"

Spazio vincente non si cambia. Il sindaco uscente Luca Baroncini ha annunciato che inaugurerà la sede del suo comitato elettorale sabato 6 aprile alle 16. Lo spazio è quello in viale Simoncini 1. L’appuntamento, spiegano i sostenitori dell’esponente del centrodestra, sarà necessariamente diverso rispetto alla presentazione organizzata alla Misericordia, alla presenza di alcune centinaia di persone. "La presenza massiccia di pubblico al primo incontro – sottolinea Baroncini – è la dimostrazione e la testimonianza del lungo e appassionato lavoro che abbiamo svolto in questi cinque anni. Mi ricandido parchè voglio portare a termine un lavoro iniziato, non per la poltrona, ma per amore della mia città".

Coerenza e responsabilità a qualunque costo, spiega il candidato, le chiavi della sua campagna elettorale più volte contrapposte agli avversari, da lui ritenuti responsabili di aver cambiato sponda politica per ragioni di opportunità o personalismi. "Noi per contro – prosegue il sindaco – non ci vergogniamo della politica e della nostra appartenenza e non ci fingiamo civici per ingannare l’elettore. Ci sono state anche cose non mantenute, ci scusiamo, le faremo nel secondo mandato". L’amministrazione Baroncini è stata messa alla prova dalla gestione della pandemia: "Voglio sempre ringraziare i volontari e le associazioni, la protezione civile e il gruppo comunale che sono stati in prima linea insieme a noi. Alla città è utile confermarci e permetterci di portare a termine i nostri progetti, visto il colore politico uguale a quello del governo".

Poi un lungo elenco di risultati portati: dai progetti e fondi ottenuti per la riqualificazione e rimessa a norma di impianti sportivi e le scuole, il bando Unesco del ministero del turismo che ha portato 1,2 milioni di euro da spendere nei prossimi anni in eventi e promozione sulla base di un piano strategico di rilancio della città. Turismo e sport, ma anche aumento della tassa di soggiorno da destinare a decoro urbano, eventi in grado di attirare turisti da tutto il mondo, con l’ulteriore valorizzazione della pineta che deve diventare un prodotto turistico. Percorsi ciclo pedonali e turismo sportivo. "Tutti i progetti – ricorda Baroncini – che saranno discussi anche raccogliendo le esigenze e le richieste attraverso incontri di ascolto del cittadino".

Sulle Terme, Baroncini dichiara che "sono il nostro futuro e non solo il nostro passato. Le cure non vanno abbandonate come dice qualcuno ma anzi sono un nostro fiore all’occhiello da rilanciare. Caso mai dobbiamo affiancare il wellness. La piscina, fermo restando che è in corso un asta e che quindi ne va arreso con rispetto l’esito, ha senso farla alla Leopoldine".

L’attenzione poi per la sicurezza: "Abbiamo in questi cinque anni raddoppiato il numero di telecamere nei punti caldi della città. La nostra polizia municipale ha debellato il commercio abusivo. E’ diminuita la prostituzione su strada. Nelle nostre intenzioni c’è la volontà di aumentare ancora gli ‘occhi elettronici’ e l’illuminazione, prevedere nel piano strutturale la ridestinazione urbanistica degli alberghi chiusi in appartamenti e uffici in modo da ridurre l’abbandono e le occupazioni illecite, oltre a completare le assunzioni di nuovi agenti di polizia municipale per effettuare turni serali e convenzioni con le associazioni per la sorveglianza non armata. Le forze dell’ordine vanno ringraziate perché siamo dalla stessa parte. Ne servono di più e chiediamo di essere ascoltati a tutti i livelli istituzionali".