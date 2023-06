"Baroncini è ottimista L’ultima volta che lo disse si rivelò un vero disastro"

"Apprendiamo, senza sorpresa alcuna, che il sindaco Luca Baroncinj si dice ottimista e fiducioso sulla vicenda Terme. Questo viene detto in un contesto di assenza totale del Comune dalla vita della società, di fuga di personale e collaboratori, di liquidazione totale, slegata da un ragionamento complessivo sulla città e nella totale assenza di un piano interistituzionale che coinvolga anche il governo, i cui esponenti avevano promesso mari e monti con innumerevoli foto e processioni". Il consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd) attacca le dichiarazioni di Baroncini sull’approvazione dell’omologazione del piano di concordato in continuità delle Terme da parte dei creditori. L’esponente dell’opposizione accusa l’amministrazione di aver cambiato atteggiamento sulla vicenda, una volta giunta alla guida della città.

"L’ultima volta che il sindaco si è dichiarato ottimista sulle vicende della società – prosegue – è stata quando all’apertura delle buste per la privatizzazione del capitale sociale mancava l’assegno a garanzia della proposta. Pensate un po’ voi cosa sarebbe accaduto se Baroncini fosse stato un pessimista. L’ultima chiamata per la ristrutturazione del debito è stata nel 2019, quando le banche avevano chiaramente indicato le procedure da seguire. Adesso la situazione è fuori controllo e in mano a un tribunale. Erano queste le premesse e le promesse della campagna elettorale del 2019? Dove sono finite le fiaccolate di protesta alle quali abbiamo assistito in passato? E le proteste contro la Regione? Montecatini e le sue Terme fanno parte del patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. I beni sono tutti vincolati e ora è dimostrato che il pubblico può intervenire per il loro salvataggio. Difatti dopo anni di contestazione di tale forma di intervento anche questa amministrazione è passata dalla ricerca di improbabili investitori all’adesione alla proposta della minoranza di intervento almeno sulla Torretta. Solo un grande piano nazionale può evitare la polverizzazione del patrimonio e la sua svendita disarticolata. Così come accaduto in altri contesti, come Salsomaggiore, lo Stato, attraverso Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe intervenire su un pacchetto di immobili, ad esempio Leopoldine, Grocco e Tamerici, con il successivo affidamento a gestori privati. Questo intervento da solo sarebbe risolutivo, permettendo alla città di procedere in modo ordinato alla ridefinizione della propria offerta. Adesso che la Regione ha fatto il passo importante della proposta di acquisto del Tettuccio, non ci sono più scuse per chi era abituato alla protesta e allo scaricabarile. Purtroppo però assistiamo a frasi di circostanza e addirittura al penoso tentativo di intestarsi il merito di questa infausta situazione".