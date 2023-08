Baracca incendiata Paura nella zona sud Intervento dei pompieri salva tre senza dimora

Hanno rischiato di morire avvolti dalle fiamme. Intorno alla mezzanote di ieri il distaccamento di Montecatini dei vigili del fuoco è stato allertato in seguito alla segnalazione di un incendio all’esterno di un edificio in zona via Machiavelli, vicino alla nuova Esselunga. Il personale dei vigili del fuoco, intervenuto con un’autopompa e un’autobotte, si è trovato davanti all’incendio di una baracca costruita con materiale di recupero, per lo più legno, e di una roulotte poste al di fuori di un edificio, al momento disabitato. La squadra intervenuta è riuscita a limitare l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme all’abitazione. Sono state trovate tre persone che utilizzavano le strutture andate distrutte come ricovero per la notte. Sul posto è intervenuta anche una volante del commissariato della polizia di Stato di Montecatini e l’assessore alle politiche sociali Federica Rastelli per l’identificazione delle tre persone e la loro collocazione in una idonea struttura. I soggetti sono stati trovati in buone condizioni di salute. I vigili del fuoco sono intervenuti con nove persone e tre automezzi.

Il Comune, ormai da qualche tempo, ha segnalato all’autorità giudiziaria la necessità di sgomberare la baracca, predisponendo gli atti necessari in attesa del via libera. Ieri mattina sulle pagine dei social network numerosi cittadini si sono lamentati perché la situazione era già stata segnalata da tempo alle autorità e, secondo loro, sarebbe stato possibile evitare questo incendio. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha comunque evitato una tragedia, salvando la vita di tre persone. Sono in corso accertamenti sull’origine delle fiamme.