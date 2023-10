Bando per la vendita dei terreni dell’area Fornace Baccioni

Il Comune di Monsummano mette in vendita il comparto dell’area conosciuta come Fornace Baccioni. La decisione è stata recentemente presa dall’amministrazione De Caro che ne ha anche definito le modalità di vendita in un bando specifico di alienazione dei terreni per un importo di 158mila euro. Secondo gli strumenti urbanistici sul comparto 7 denominato Fornace Baccioni "era possibile intervenire con piano di recupero - come si legge negli atti ufficiali - A tal proposito, la società Fornaci Riunite Dami e Baccioni Srl, con sede in Monsummano Terme in qualità di soggetto attuatore, aveva proposto l’attivazione del Piano Operativo di Comparto n. 7" presentando domanda nel 2006 per poi essere integrata negli anni succcessivi con un proposta in cui "il soggetto attuatore - come si legge - intendeva procedere agli interventi previsti includendo anche la quota di proprietà del Comune, per la quale lo stesso Comune aveva redatto una perizia in ordine al valore della volumetria realizzabile".

Nel frattempo con una convenzione edilizia del 2008 il Comune di Monsummano Terme confermava la piena disponibilità alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Operativo di Comparto sulle aree di sua proprietà. Le opere di urbanizzazione riguardavano un parcheggio pubblico di 1.586 metri quadrati, il verde pubblico di 7.291 metri quadraati, una piazza di 313metri quadrati e la viabilità interna, tutte opere stimate per 799.844,82 euro, prevedendo lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da ripartire fra i vari proprietari proporzionalmente alla quota di possesso di ciascuno, così come stabilito nella Convenzione Edilizia del 2008. L’area è rimasta ferma per decenni e ora il Comune, che ne possiede una striscia di circa il 22% del totale, cerca un compratore, che recuperi l’area. "Si tratta di una sorta di manifestazione di interesse – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci – ma al momento credo che non ci sia nessuno che si sia interessato o mosso per l’acquisto. All’interno del comparto ci sono dei volumi che possono essere sfruttati per la costruzione e il Comune ha solo una porzione di terreno di circa il 20%. Chi è interessato ad acquisire l’area di circa 18mila metri quadrati di superficie è tenuto anche a onorare i vincoli richiesti come occuparsi di fare il parcheggio, il verde pubblico e quanto richiesto".

Arianna Fisicaro