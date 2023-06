Bandiere al vento per i cinque rioni Il torneo prosegue al Murialdo ma il Salsero non ha giocatori

Mentre in città molti si chiedono cosa siano quelle baniere di diversi colori che sventolano agli angoli delle strade, il torneo dei rioni va avanti. I due fatti ovviamente sono collegati, perchè quelle bandierine di colore blu, verde, giallo, bianco e rosso rappresentano i rioni cittadini che si stanno affrontando al campo del Murialdo per la sesta edizione del torneo. Giovedì sera il campo di via Marruota si è riempito nuovamente di appassionati e tifosi, pronti a seguire le gare legate alla seconda giornata del Torneo dei Rioni di Montecatini, edizione 2023. I riflettori si sono accessi inizialmente sul match in cui il Marruota-Biscolla-Sottoverga ha affrontato il Casina Rossa-Montecatini Alto-Nievole. Match che è terminato con la vittoria per 3-1 del rione vestito di rosso, e guidato da mister Bracali. Per i rossi ha aperto le danze Borri, dopo pochi minuti di gioco, mentre Nishaj, al debutto nel Torneo dei Rioni, ha trovato la rete del momentaneo pareggio dei blu al 23’. Verso la fine dell’incontro sono arrivate le marcature di Borri e Bertelli, che hanno deciso il match. La frazione guidata da mister Bracali così sale a quota 6 punti, guarda tutti dall’alto, e dimostra ancora una volta di essere la squadra favorita per la conquista del titolo. L’altro match vedeva in campo i campioni uscenti del Salsero-Gallo-Mezzomiglio contro il rione Musicisti-Sant’Antonio, squadra che aveva vinto l’edizione pre-pandemia. La partita in realtà non è stata giocata, perché sul campo si sono presentati solo i gialli del rione Musicisti-Sant’Antonio, che hanno vinto a tavolino. I verdi del Salsero-Gallo-Mezzomiglio, a quanto pare, non avevano il numero necessario di giocatori per giocare, e così non si sarebbero presentati in campo. Lunedì pertanto si torna nuovamente in scena, con le gare legate alla terza giornata. Verso le 20:45 i Musicisti-Sant’Antonio sfidano il Centro, mentre alle ore 22:00 andrà in scena la partita tra Marruota-Biscolla-Sottoverga e Salsero-Gallo-Mezzomiglio. Questa volta il turno di riposo tocca alla capolista Casina Rossa-Montecatini Alto-Nievole.

Simone Lo Iacono