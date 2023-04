Bancarelle in piazza e street band per la festa della Liberazione

Pescia Antiqua raddopiia. Oggi infatti si replica la manifestazione dopo il successo di domenica che ha visto tante persone in città. Oggi è in programma una edizione speciale di Bancarelle in piazza sempre organizzata dall’associazione culturlae "Pinocchio 3000" per festeggiare la ricorrenza della festa della Liberazione. Dalle ore 9 alle ore 17 le bancarelle di antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage, troveranno collocazione nella centralissima piazza Mazzini, lasciando libera la corsia centrale per consentire, al mattino, il passaggio del corteo previsto nelle iniziative Istituzionali organizzate dal Comune di Pescia che raggiungerà, intorno alle ore 11, il sacrario ai caduti collocato al piano terra del palazzo municipale. Dopo l’intervento del Sindaco Oreste Giurlani, ci sarà l’omaggio musicale alla città del corpo musicale "Gialdino Gialdini" . Alle 17 sarà la volta del concerto in movimento, partendo da piazza Santo Stefano, della "Ciacciabanda street band" che allieterà l’intero centro storico con la sua spiccata vivacità musicale e le performance dei singoli artisti. Intorno alle ore 18 si formerà il corteo che, preceduto dalla street band, attraverserà la città per guidare i visitatori all’ex mercato dei fiori, straordinariamente aperto per consentire la visita della struttura in fase di ultimazione dei restauri e il suo ritorno alla disponibilità della città quale polo di aggregazione e spazio multifunzionale. Ad accogliere il pubblico, sempre sulle note della Ciacciabanda, ci sarà anche l’esibizione spettacolare del cerchio aereo con la performer Yelenia Carnevali e l’animazione per bambini curata da Christian. Giornata intensa quindi, dove si cerca di bissare il successo della scorsa domenica in una città che si appresta ad accogliere i visitatori con l’imminente esposizione, in Cattedrale, del capolavoro di Raffaello "La madonna del baldacchino".