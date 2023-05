Banca di Pescia, utile record Erogati quasi 50 milioni di euro

L’assemblea dei soci di Banca di Pescia e Cascina ha approvato il bilancio 2022 ed eletto i nuovi membri della governance per il triennio 2023–26. La riunione si è svolta in presenza al Teatro Pacini ed è proseguita al ristorante Santa Caterina per il pranzo sociale. "La banca – ha spiegato il direttore generale Antonio Giusti – nel 2022 ha erogato poco meno di 50 milioni di euro, di cui quasi 35 a favore di famiglie o persone fisiche e 15 nel sostegno di attività economiche. La raccolta da clientela, ovvero i risparmi che le famiglie hanno affidato alla Banca, si è attestata di poco sotto i 900 milioni di euro". Da record l’utile 2022: oltre 6.5 milioni di euro.

I componenti del consiglio di amministrazione sono Franco Papini presidente; Marco Mencarini vicepresidente vicario, Franco Martinelli vicepresidente; Anna Bertolai, Giovanni Boldrini, Alessandro Gasperini, Daniela Mazzoni, Federica Orsucci e Fiorenzo Rosellini. Nel collegio sindacale siederanno Elisa Cappelletti presidente, Massimiliano Brogi e Lisa Di Sacco.

"Continuiamo a operare in un contesto difficile – ha dichiarato Papini– e se grazie alla campagna vaccinale abbiamo intravisto i segni di una ripresa economica e sociale e abbiamo pensato a un graduale ritorno alla normalità, altri eventi straordinari, come la guerra in Europa, la crisi energetica, l’impennata dell’inflazione, sono sopraggiunti ad accrescere le nostre inquietudini. Ma Banca di Pescia e Cascina ha comunque svolto una funzione di motore nei propri territori. Da un lato dando energia ai progetti di imprese e famiglie favorendo l’inclusione. Dall’altro promuovendo il ben vivere con il sostegno a iniziative sanitarie e di welfare comunitario, sportive, culturali, assistenziali, ricreative, per lo studio e la didattica".

Le associazioni attive in ambito sociale, sportivo, culturale o di volontariato che hanno beneficiato di contributi sono state quasi 250. Negli ultimi 5 anni la banca ha distribuito circa 1.8 milioni di euro in beneficenza o sponsorizzazioni. Nei confronti della compagine sociale Banca di Pescia ha avviato nel 2022 tantissime iniziative e benefici esclusivi, di natura bancaria ed extrabancaria. Come ‘Uso consapevole del denaro’, progetto di educazione finanziaria rivolto agli studenti; ‘Io Merito’, con 50 borse di studio a studenti che si sono distinti nell’anno scolastico e accademico 202122; ‘Programma Valore Socio’, con sconti e vantaggi di natura bancaria per i soci; ‘Benvenuti in Banca’, mettendo a disposizione di associazioni o enti sociali sale conferenze; ‘Soci a Teatro’, grazie alla quale 500 soci hanno assistito a uno spettacolo proposto dai teatri di Pescia, Cascina e Lucca.