Banca di Pescia lancia azione promozionale

La Banca di Pescia e Cascina ha lanciato una nuova campagna su quotidiani e social, che presto arriverà anche nelle filiali; ideata dall’ufficio comunicazione della banca, in collaborazione con una società del settore, ha per protagonista un semplice foglio di carta, un post-it con il logo dell’istituto di credito.

"Sta lì come a dire ‘ci siamo sempre’, tutti i giorni’ – spiega il direttore generale Antonio Giusti – anche nelle cose più semplici. La nostra volontà è dare risposte alla comunità, sia sotto l’aspetto finanziario che di sostegno al territorio". La campagna è rivolta a sei distinti settori della società. "Tre ai soggetti con cui ci confrontiamo ogni giorno – prosegue Giusti – le famiglie, gli artigiani e i professionisti. Tre nei confronti dei settori cui è rivolto il nostro impegno di comunità e che sosteniamo: il sociale, la cultura e lo sport".

"Con questa iniziativa – aggiunge il presidente Franco Papini – ci siamo messi in gioco, affermando i valori tipici di una banca di credito cooperativo, come un concetto distintivo. Con i nostri soci e clienti condividiamo progetti, aspirazioni, sogni. Ci piace essere a loro disposizione per offrire risorse per lo sviluppo sociale ed economico".

Tra gli slogan, ‘Metti in lista il tuo futuro’, con l’immagine di una giovane coppia entusiasta per l’acquisto di una nuova casa; ‘Proprio come una volta, insieme’, con due artigiani alle prese con la creazione di un prodotto e ‘Giochiamocela insieme’, su di una borsa da allenamento posata su una panca da spogliatoio.