Bambino di 5 anni rischia di annegare in piscina per una congestione

Montecatini Terme (Pistoia), 2 luglio 2022 - Un bambino di cinque anni ha rischiato di annegare per una congestione mentre si trovava con la mamma alla piscina comunale di Montecatini Terme (Pistoia). E' accaduto questo pomeriggio verso le 14. Il piccolo, secondo quanto fatto sapere dai soccorritori, sarebbe rimasto sott'acqua fino a quando è stato soccorso e portato a bordo vasca, dove sono poi intervenuti i sanitari del 118.

Il bambino, che secondo i soccorritori non sarebbe andato in arresto cardiaco, è stato trasportato prima all'ospedale di Pistoia e poi al Meyer di Firenze. Il piccolo, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, è stabile. Esami in corso, non è in pericolo di vita.