Bimba grave per una ferita alla testa. Operata al Meyer, indaga la polizia

Sulla vicenda sta facendo accertamenti la polizia

Montecatini Terme (Pistoia), 27 marzo 2023 - Una bambina di appena dieci mesi è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Meyer di Firenze. E’ stata operata alla testa per una ferita importante. I genitori hanno raccontato che a provocare la ferita è stata una caduta. Ma ai medici che per primi hanno preso in cura la piccola questa versione non li convince e così sulal vicenda sta svolgendo indagini la Polizia di Stato. Per adesso gli investigatori mantengono il massimo riserbo, visto la delicatezza del caso e le gravi condizioni della bambina.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia si sono presentati due genitori stranieri residenti a Montecatini Terme, con la bambina che aveva una ferita alla testa. "E’ stata una caduta", hanno detto agli operatori sanitari che hanno preso in carico la piccola. Le condizioni sono apparse abbastanza gravi. Qualcosa però nel racconto non tornava. Così la vicenda ha iniziato ad avere due binari paralleli. Da un lato i sanitari che si prendevano cura dello stato di salute della bambina, dall’altro entravano in azione anche gli agenti della Polizia di Stato per fare accertamenti su quanto è realmente accaduto e cosa ha provocato le lesioni alla testa della piccola.

Come detto le condizioni della bambina sono apparse subito abbastanza serie. Tanto che alle cinque e mezzo del mattino dal San Jacopo veniva richiesta un’ambulanza per effettuare il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Che avveniva in codice rosso. Per fortuna a quell’ora di traffico sulle strade non ce n’era molto e l’ambulanza in breve tempo ha raggiunto la struttura. Gli specialisti del nosocomio fiorentino decidevano di effettuare un intervento chirurgico. L’operazione è andata bene. La piccola adesso è in rianimazione, stabile ma in prognosi riservata, si apprende da fonti sanitarie. Ci si augura che con il passare delle ore le condizioni migliorino.

Poi c’è l’altro fronte, quello investigativo. La polizia che si occupa del caso dovrà cercare di capire quello che è esattamente successo nell’abitazione della città termale. Se davvero la piccola ha riportato la ferita alla testa per una brutta caduta o se a causare le lesioni è stata un’altra causa.