Migliora la piccola operata alla testa. Si fa strada l’ipotesi della caduta

Montecatini Terme (Pistoia), 28 marzo 2023 - Sono confortanti le notizie che arrivano sulle condizioni della bambina di 10 mesi, residente con i genitori in città e trasferita all’alba di domenica all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo un drammatico ricovero all’ospedale San Jacopo di Pistoia, in seguito a una caduta durante la quale ha picchiato la testa. Su questo punto è stata aperta un’indagine da parte della Polizia per ricostruire con esattezza quello che era accaduto all’interno dell’abitazione della piccola. Dopo qualche perplessità iniziale sull’ipotesi della caduta accidentale raccontata dal padre della bambina ai medici del San Jacopo, adesso dopo alcuni accertamenti gli investigatori sono propensi a confermare la tesi dei genitori.

Questa brutta storia sta tenendo ormai da due giorni in ansia numerose famiglie della Valdinievole. La piccola è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e l’edema sarebbe rientrato.

I medici e gli operatori sanitari che hanno seguito il caso possono tirare un sospiro di sollievo. I medici dell’ospedale San Jacopo, all’arrivo della bambina, hanno ritenuto opportuno segnalare il caso agli inquirenti. Della vicenda si sta occupando la polizia di Stato. Sono già stati svolti una serie di accertamenti che porterebbero, per il momento, a una compatibilità fra il trauma cranico riportato dalla bambina e il racconto della caduta dal letto fatto dal padre. Non sarebbero stati rilevati altri segni sul corpo della bambina. Le indagini sono ancora in corso ed è attesa la relazione medica che arriverà dal Meyer. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia si sono presentati due genitori stranieri, residenti a Montecatini , con la bambina che aveva una ferita alla testa. "E’ stata una caduta", hanno detto i genitori agli operatori sanitari che hanno preso in carico la piccola.

Le condizioni sono apparse abbastanza gravi. Qualcosa però nel racconto non tornava. Ai medici che per primi hanno preso in cura la piccola questa versione non tornava. Così, sulla vicenda sta svolgendo indagini la polizia di Stato. La storia ha così iniziato ad avere due binari paralleli. Da un lato i sanitari che si prendevano cura dello stato di salute della bambina, dall’altro entravano in azione anche gli agenti della polizia di Stato per fare accertamenti su quanto è realmente accaduto e cosa ha provocato le lesioni alla testa della piccola. Le prime notizie giunte dal Meyer fanno sperare per il meglio per la salute della piccola.

R.M.