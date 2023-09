Bambina caduta dall’impalcatura: "Una grande paura, ma sta meglio". I carabinieri sul cantiere per i rilievi

di Arianna Fisicaro

"Sì sì, è la mia sorellina, è caduta lì, vieni che c’è anche il nonno". È un ragazzino sveglio il fratello della piccola di 5 anni che lunedì pomeriggio è caduta dal primo piano di un’impalcatura a Pieve a Nievole. Da quando il padre purtroppo non c’è più è un po’ l’ometto di casa, ma ieri mattina è arrivato dal nord Africa anche il nonno materno, a stare vicino e a dare una mano alla famiglia. Come nella migliore tradizione magrebina la cordialità verso gli ospiti così come verso chi si avvicina, anche nel dramma, è il biglietto da visita delle famiglie più unite. Con un italiano aiutato dal nipotino e in un francese offerto da chi è ormai cittadino del mondo, il nonno spiega cosa è successo ieri nel cortile del condominio dove la bambina è rovinosamente caduta, mentre poco distanti, al cancello gli operai visibilmente contriti della ditta edile che sta operando i lavori di ristrutturazione alla facciata del palazzo si scambiavano documenti e conversazioni con i carabinieri che anche ieri pomeriggio si sono presentati sul posto per altri accertamenti. "Stamani le hanno dato le medicine e lei si è svegliata".

Il nonno chiama la mamma della piccola al telefono. Dall’altro capo del ricevitore la voce ferma di una donna di 40 anni che ha assistito costantemente la piccola con la testa quasi completamente fasciata e costellata di tubicini nel letto d’ospedale. "La prognosi non è stata ancora sciolta – ha detto la donna in un italiano perfetto mentre si trovava all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove la bambina resta ricoverata –, ma la bambina si è svegliata e risponde agli stimoli. È ancora grave, ma confidiamo tutti nella sua guarigione. Dovrà restare ancora qui un po’ di giorni. La tengono sotto osservazione. Il giorno resto qua io, ma la sera dalle 21 in poi non può restare nessuno e devo venire via anch’io". Intanto nonno e nipote spiegano come sono andate le cose. Secondo una ricostruzione sommaria la mamma e i due bambini lunedì sera erano appena tornati a casa dopo essere stati a trovare la nonna. La donna è entrata in casa sicura che i due figli la seguissero, ma i bambini si sono attardati fuori. Poco dopo la rovinosa caduta della bambina. Ora non resta che attendere l’esito degli ultimi esami a cui la piccola è stata sottoposta e quanto emergerà dai controlli sul cantiere ad opera dei carabinieri.