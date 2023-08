Avvocati e magistrati in bici per i campionati italiani forensi Partenza e arrivo in viale Verdi

Il campionato italiano forense arriva a Montecatini Terme. Magistrati, avvocati, cancellieri di tribunale e tutti coloro che svolgono comunque attività in ambito giudiziario e hanno la passione per la bicicletta saranno chiamati nei giorni 15 e 16 settembre nella città termale, dove sono in programma i campionati Italiani forensi con l’organizzazione della società sportiva "Una Bici x Tutti" di Pontedera, il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montecatini.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 15 settembre con la prova a cronometro in salita. Infatti con partenza del primo concorrente alle ore 15 (gli altri seguiranno a distanza di ogni minuto e mezzo) dalla pedana che sarà posto in viale Verdi, si svolgerà la cronoscalata di km 4,700 che porterà i partecipanti a Montecatini Alto, transitando in viale Fedeli, via Maona, Vico, Montecatini Alto (via Farinati, viale Veneto, via Talenti, via Ser Ugolini, piazza Giusti).

Sabato 16 settembre, sempre con partenza da viale Verdi alle 14, si svolgerà la prova tricolore in linea lunga 70 chilometri con le salite da Stabbia a Cerreto Guidi, le ondulazioni sulle colline delle Cerbaie nella zona di Massarella e quindi, dopo essere transitati di nuovo dal traguardo, ci sarà da affrontare la salita di Vico, per poi raggiungere nuovamente il traguardo di viale Verdi.

Presso il Comune verrà fissata la base logistica della "Due Giorni tricolore forense", alla quale possono appunto parteciparvi gli iscritti alla AIMANC, tesserati per la Federciclismo ed Enti di Promozione Sportiva.

Antonio Mannori