"Avviare azioni legali risarcitorie contro organi collegiali e terzi Necessario accantonare i fondi"

"La ricognizione preliminare effettuata sulla proposta di concordato preventivo in continuità della società Terme appare fattibile e viene confermata la soddisfazione dei creditori come indicato nel piano, pur con un minimo avanzo rispetto a quello di 9 milioni e 474.244 euro indicato nella proposta. Pur con tutte le criticità e i rischi esposti, non appaiono alternative più convenienti rispetto alla proposta. In caso di non approvazione del concordato si aprirebbe la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) che porterebbe certamente a un minor soddisfacimento dei creditori, dato che tutto l’attivo sarebbe soggetto a rischi di liquidazione ancora maggiore". Il commercialista empolese Alessandro Torcini, commissario giudiziale nella procedura di concordato in continuità delle Terme, pur senza nascondere critiche o sottolineare difetti, dice che questa soluzione è l’unica possibile a fornire una maggiore tutela dei creditori. Questi ultimi, dal 25 maggio al 5 giugno, saranno chiamati a votare l’omologazione del concordato.

Il professionista ricorda che "il nominando liquidatore dovrà dare un incarico a un legale e a un tecnico al fine di valutare se esistono i presupposti per azioni risarcitorie nei confronti degli organi sociali ed eventualmente anche nei confronti di terzi. L’opera si presenta laboriosa e complessa date le numerose fattispecie da indagare. Si può comunque prudenzialmente ipotizzare un costo compreso tra i 50mila e i 70mila euro per entrambe le figure, limitatamente alla fase di studio. La complessità della situazione e le numerose cause in corso fanno ipotizzare che sarà necessaria una continua assistenza legale con i relativi oneri per i quali riteniamo prudenziale prevedere un importo compreso tra 60mila e 80mila euro".

Il commissario giudiziale valuta anche i costi che potrebbero richiedere legali e tecnici per tutti i danni eventualmente causati da organi collegiali e soggetti terzi alla società. Torcini ribadisce anche la necessità di affrontare tutti i contenziosi ancora aperti delle Terme. Il commissario giudiziale ritiene necessarie maggiori spese per la gestione amministrativa della società: l’azienda ha previsto per tutta la durata del piano una spesa di 15mila euro, da lui giudicata insufficiente.

Daniele Bernardini