Autobus, il nuovo orario. Attivate le corse fra le frazioni di Uzzano Castello e Forone

"Un grande risultato per la nostra comunità. Non esito a considerarlo storico". La felicità del sindaco di Uzzano, Dino Cordio, riguarda l’attivazione del sistemia di trasporto pubblico fra Uzzano Castello e Forone. Da domani pendolari e studenti potranno usufruire di un servizio che era atteso da tempo. Il risultato è stato ottenutto grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, di Francesca Petreni, funzionario dell’Ufficio Trasporti della Provincia di Pistoia, e di Giovanni Calabrò di Autolinee Toscane. Il nuovo servizio collegherà le due frazioni al resto del territorio comunale e alla Valdinievole. A Forone è previsto il passaggio di due corse di autobus che, in particolare nel periodo scolastico, garantiranno il collegamento con la stazione ferroviaria di Pescia e con piazza XX Settembre, quindi con l’intero polo scolastico pesciatino. Il primo partirà alle 7.42 da Forone, con una fermata in via Aldo Moro, all’altezza della palestra Ce.Co.Ris, con il ritorno previsto alle 14.24, con il pullman che partirà alle 14.10 dalla stessa piazza XX Settembre. Oltre a questo servizio, è stato attivato, tutti i giorni feriali, sabato compreso, anche un nuovo servizio a chiamata: la prenotazione della corsa dovrà essere effettuata entro le 12 del giorno precedente, del venerdì per le corse del lunedì, chiamando lo 0572031711, in modo da consentire la possibilità di raggiungere la località desiderata, al mattino dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. Per usufruire di questo servizio sono state disposte due fermate, a Uzzano Castello in piazza Don Minzoni, e all’altezza del cimitero di Uzzano Castello.

Emanuele Cutsodontis