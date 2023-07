Auto finisce nella scarpata, illesi. "Vorrei allargare la via a mie spese ma la burocrazia non risponde"

Ponte Buggianese (Pistoia), 24 luglio 2023 – «Cosa aspettano, che ci caschi dentro lo scuolabus dei bambini? O che ci scappi il morto?".

La denuncia, condita di non poca apprensione per la situazione, arriva da Francesco Becattini, titolare della Irmel, azienda del settore inerti di Ponte Buggianese, che ieri mattina si è trovato davanti a un’automobile finita nel fosso laterale di via Gremignaio. Non sarebbe la la prima a fare quella fine.

Da oltre due anni il signor Becattini ha presentato un progetto per l’allargamento della strada, che eseguirebbe a sue spese come azienda, per metterla in sicurezza.

Il Comune di Ponte Buggianese ha dato il via per il primo stralcio dei lavori, circa 300 metri, che si è concluso, ma latita, insieme al Genio Civile che è stato interpellato nel progetto di Becattini dal momento che il fosso di via Gremignaio si riempie sempre d’acqua fino a quasi 2 metri di profondità durante la stagione delle piogge. Tuttavia al signor Becattini non giunge il nulla osta per finire il lavoro.

"In quella strada cadono nel fosso in media almeno 5 auto l’anno – spiega Becattini – sia io che il titolare di un agriturismo della zona abbiamo interpellato il Comune affinché fosse messa in sicurezza la strada, ma con scarsi risultati. La mia azienda è nel settore dell’economia circolare e mi occupo di recupero inerti. Quando questi sono in quantità maggiori rispetto alla possibilità di stoccaggio, devo mandarli in discarica pagando quote salate e perdendo la possibilità di ricevere altri inerti e dunque produrre altro lavoro. Più di due anni fa ho proposto al sindaco un progetto per mettere in sicurezza la strada. Lo avrei fatto a mie spese. Non ci avrei guadagnato nulla, ma avrei smaltito un po’ di inerti di buona qualità per un’opera utile a tutti. Mi è stato fatto fare il primo stralcio di poche centinaia di metri ma siamo nel silenzio totale per il secondo. E stanotte l’ennesima auto è finita nel fosso".

Silenzio totale anche da parte del Genio Civile e dalla Regione, a cui Becattini si era rivolto anche con una lettera aperta al presidente Eugenio Giani a cui pare non aver mai ricevuto risposta. "L’auto che si è ribaltata stanotte aveva un solo finestrino libero – chiosa Becattini – da cui sono usciti gli occupanti dell’abitacolo. Sono stati miracolati. Se fosse piovuto, i rischi che rimanessero annegatii sarebbero stati altissimi".

Arianna Fisicaro