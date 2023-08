Montecatini, tagliate le gomme a tutte le auto della Asl

Montecatini, 17 agosto 2023 – Raid a Montecatini. Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 agosto sono state tagliate le gomme a tutte le auto della Asl utilizzate per i servizi domiciliari. È accaduto nel parcheggio del centro sociosanitario di via San Marco a Montecatini Terme (Pistoia).

Alla ripresa delle attività, il personale si è accorto che le gomme di tutte le vetture posteggiate nel piazzale, ben 17, erano a terra.

L'Asl Toscana Centro ha sporto denuncia e sul caso indagano i carabinieri che stanno procedendo con gli accertamenti utilizzando tutti i mezzi a disposizione, compreso i video di eventuali telecamere intorno alla struttura.

Le auto, ricorda l'Asl in una nota, "sono utilizzate dai servizi sanitari e sociali per i cittadini che, a causa della gravità della loro situazione di salute, richiedono un servizio a domicilio; comunque immediatamente il personale si è attivato per garantire almeno i servizi urgenti, in particolare quelli rivolti ai pazienti oncologici”.