"Aumento Tari, politica in silenzio". Attacco a Comune, Ato e Regione

Montecatini Terme, 6 maggio 2023 – “L’aumento votato dalla maggioranza sulle tariffe Tari è il risultato di una politica cieca, incompetente e silente contro le inefficienze di Ato e Regione". È questo il commento del consigliere di minoranza Simone Magnani, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, in merito alla rimodulazione delle tariffe fatta dal gestore e accolta dalla maggioranza durante l’ultima assemblea "Dal primo giorno di mandato – prosegue l’esponente della minoranza - abbiamo prodotto proposte per la creazione di un circuito virtuoso in grado di contrastare gli aumenti che il meccanismo infernale di Ato produce e produrrà sempre in misura maggiore. Appena insediati, abbiamo chiesto un confronto con la maggioranza, il nostro programma proponeva un sistema di raccolta porta a porta con vere isole ecologiche in cui il conferimento andava tracciato. Ci siamo ritrovati a un sistema di cassonetti non intelligenti ma molto costosi. Abbiamo proposto circuiti di raccolta differenziata paralleli che ci avrebbero permesso di valorizzare la raccolta, la mozione è stata accolta dal consiglio ma come sempre non ha trovato seguito nell’amministrazione. Abbiamo chiesto, e l’assemblea ha deciso, in modo unanime e favorevole, di affidarsi ad esperti del settore e delle politiche Rifiuti Zero, ma a distanza di oltre un anno, l’assessore Alessandro Lumi nemmeno conosceva il nome del più famoso esperto in materia."

Magnani ribadisce che "come Movimento Cinque Stelle è stato detto a tutti i livelli che il sistema Ato è fallimentare: porterà ad aumenti senza limite ed i Comuni devono farsi parte attiva con politiche parallele in grado di produrre ricchezza dal differenziato da reinvestire nell’abbattimento delle bollette. Questo Comune invece si è affidato anima e cuore ad Alia, ha avallato una modifica della raccolta piena di errori e sperperi, si adopera per coprire i propri errori con raccolte supplementari che graveranno in bolletta ed ha detto sì ad un sistema di cassonetti inadatto ad un effettivo sistema di bollette premiante e puntuale. Con la felicità dell’amministrazione, questo Comune ha affidato anche il servizio di spedizione delle bollette ad Alia, con aggravio ulteriore dei costi ed inefficienze tali che ancora non sono stati in grado di trasferire i dati degli utenti per iniziare la spedizione. Le risposte dell’amministrazione sono un insieme di scaricabarile e cecità imbarazzanti ma la verità è che nei prossimi anni, famiglie ed imprese di Montecatini, pagheranno in bolletta le scelte dell’assessore e di questa maggioranza, vivranno in una città più sporca e si sentiranno anche chiamare "sudicioni".