Aumenti Taric. L’opposizione va all’attacco

Il gruppo consiliare di minoranza Chiesina e le sue Frazioni segnala i forti aumenti fatti registrare dalla tariffa della raccolta dei rifiuti Taric, di cui in questi giorni stanno arrivando le bollette nelle case dei cittadini, con il conguaglio dei primi sei mesi del 2025. "Facciamo qualche esempio, con gli stessi mq rispetto alla prima fattura del 2025- esordisce il gruppo guidato da Carlo Cortesi –in una famiglia di due persone si nota un aumento nella parte fissa del 5.8%, in quella variabile del 13.4%, con anche l’aumento del 2.6% dei litri minimi fatturati; premialità in favore dell’utenza, nessun incremento. Per un ufficio di 70 mq, l’aumento della parte fissa è del 7%, di quella variabile del 13.9%, con anche l’aumento dell’1.5% dei litri minimi fatturati. Abbiamo quindi un aumento percentuale in doppia cifra, un salasso per famiglie, imprese e commercianti. Ci sono stati miglioramenti nel servizio? No- commenta l’opposizione -Gli ispettori ambientali e le nuove campane del vetro, ridotte in numero rispetto a prima, non sono una gentile concessione del gestore ma sono maggiori spese fatturate alle utenze. In tutto questo il comune di Chiesina Uzzanese ha guadagnato in disponibilità di bilancio, scaricando quindi sulla cittadinanza maggiori costi, e senza chiedere al gestore un controllo serio delle utenze incrociando i dati con le residenze per sanzionare chi svuota i rifiuti fuori dalle regole- conclude -abbandoni che sono pagati da chi queste regole le rispetta".

E.C.