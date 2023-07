"Attori ormai usati come attrezzi Ma questo bell’evento di Fedic ci dà ancora speranze per il futuro"

"Il mestiere dell’attore oggi è diventato molto facile; può dare molte soddisfazioni economiche, ma bisogna essere conformi. Non esiste più un’autonomia nelle interpretazioni. L’attore viene utilizzato alla stregua di un attrezzo, una bella faccia, ma senza anima". Lo ha dichiarato Renato Carpentieri, 80 anni, alla 73^ edizione di Italia Film Fedic, la Mostra del Cinema di Montecatini organizzata dalla Federazione Italiana Cineclub, dove gli è stato consegnato il premio alla carriera dalla madrina del festival Milena Vukotic.

"In molti – ha spiegato l’attore campano – arrivano alla regia senza avere alcuna idea di come si recita; ci si basa solo sulle facce giuste. Non sanno neanche cosa possono chiedere all’attore; cosa può dargli di più per migliorare un film. La colpa è generale: le scuole di cinema oggi sono tantissime, ma lavorano tutte nello stesso modo, formando volti e standardizzando i metodi. Tranne rari casi, è difficile riconoscerli. Sono intercambiabili e così cala la qualità generale. Ma l’attore non è un attrezzo, che può essere sostituito da un altro uguale".

"Anche i casting – va avanti – ormai hanno un ruolo, a mio parere, distorsivo sulla pratica attoriale, che impone una standardizzazione dei volti e nella recitazione. Ma i registi hanno bisogno non solo di vedere film, ma tutto ciò che riguarda un attore: per esempio come si comportano in teatro. C’è bisogno di una rieducazione del pubblico, con opere di livello. Purtroppo quello che si vende nella maggioranza dei casi sono i “paccotti”, come si dice a Napoli, magari ben confezionati, con 3 o 4 attori di grido su cui basare un canovaccio, per il resto un bel gruppo di attori funzionali che fanno parti come gli è stato imposto".

Infine dal palco del Cinema Imperiale ha lanciato un messaggio di speranza: "In questi giorni passati qui a Montecatini mi avete restituito passione per il cinema in un momento di crisi che stiamo vivendo per la settima arte. La mia formazione proviene proprio dai circoli del cinema come quelli della Fedic. Erano una grande opportunità per vedere cose straordinarie. Svolgevano una funzione importantissima per la società. In questo festival ho visto che c’è ancora gente con questa grande passione e lascia ben sperare per il futuro".