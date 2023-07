Attivato ’tomontecatini.com’: "Finalmente un portale per gli eventi"

Il sito www.tomontecatini.com è on line. Lo ha annunciato l’assessore allo sport e turismo Alessandra Bartolozzi. "La sezione eventi – ha chiarito quest’ultima – è stata popolata. Anche i social sono attivi e in fase di popolamento con le iniziative. Il sito è stato realizzato da Space, che aveva vinto il bando comunale, coadiuvata da Bia. Sono davvero soddisfatta. Finalmente Montecatini ha un portale turistico ad hoc: non si poteva più stare senza. Verranno inseriti con continui aggiornamenti tutti gli eventi degli assessorati e anche quelli semplicemente patrocinati dal Comune. Non solo quelli artistici e culturali, ma presto anche quelli sportivi. Un modo per rivoluzionare la promozione. Inoltre abbiamo lavorato per rilanciare l’immagine sui social. La comunicazione è in continua evoluzione e questo nuovo sito diventa il fulcro della promozione".

Si tratta di un primo passo verso la ricerca di una promozione sinergica e organica attraverso un sito organizzato e fruibile. Tra le pecche di Montecatini, c’è infatti la mancanza di un piano strategico e integrato della comunicazione.

"Abbiamo tanti eventi e progetti da promuovere – sostiene Bartolozzi – ed è necessario lavorare per offrire l’immagine che la nostra città merita". In effetti anche il sito del Comune è obsoleto e spesso mancano gli aggiornamenti. L’iniziativa del lancio del portale turistico è legata alla riapertura dell’ex Apt: "L’inaugurazione è fissata per il 1 agosto. Stiamo vivacizzando la città con un’offerta interessante. Ha preso il via "Montecatini in movimento" che sta riscuotendo un buon successo in termini di adesioni".

Giovanna La Porta