Assohotel: "Orgogliosi di aver contribuito"

"Nella mattinata dello scorso 13 aprile allo stabilimento Tettuccio di Montecatini Terme – scrive l’associazione di albergatori Assohotel Confesercenti – finalmente è stato presentato il restauro della Fontana di Sirio Tofanari. Dopo anni di disfacimento, l’acqua ha ricominciato a sgorgare fino alla vasca principale, con tutti i suoi bellissimi vetri che la componevano in origine. Siamo particolarmente fieri – conclude la nota – di aver contribuito a questo intervento eseguito, grazie anche a un contributo da parte di Assohotel Confesercenti, dagli Angeli del Bello di Montecatini, che ringraziamo per l’impegno costante che hanno profuso per rendere tutto questo possibile e che sono riusciti a portare avanti nonostante le mille vicissitudini dell’attuale periodo".