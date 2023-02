Assemblea dei donatori Avis I numeri della sezione in crescita

Sarà la Sala ‘Lido Moretti’ della Pubblica Assistenza di Pescia, martedì, alle 21, a ospitare la nuova Assemblea Ordinaria Annuale dei soci della sezione comunale di Pescia dell’Avis. Dieci i punti all’ordine del giorno, fra i quali la ratifica e la discussione del bilancio associativo e la nomina dei delegati alla prossima Assemblea Provinciale. Una sezione in crescita continua, quella preseduta da Marco Bellandi, grazie alla quale, nel corso del 2022, sono state raccolte 569 sacche di sangue intero o emoderivati, in sette diverse strutture di prelievo: oltre a quella dell’ospedale Ss.Cosma e Damiano, i donatori avisini di Pescia hanno donato il proprio sangue all’ospedale San Jacopo di Pistoia, nel centro raccolta di Monsummano, negli ospedali di Pontedera e Livorno, a Careggi e al Meyer. Soprattutto in termini di sangue intero, importante l’incremento che si è registrato nelle donazioni, aumentate, nel corso dell’anno, del 5.24%. Diciassette, quindici maschi e due femmine, i nuovi donatori che, in questi dodici mesi, si sono presentati per la prima volta al centro trasfusionale di Pescia, intitolato alla memoria di Gino Incerpi, fondatore e, per tanti anni, presidente dell’Avis pesciatino. Il momento dell’Assemblea è fondamentale nella vita dell’Associazione, per confrontarsi con i soci donatori.