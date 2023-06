Assemblea Croce Verde in diretta Fb

La Croce Verde di Lamporecchio informa che stamani alla sede situata in piazza IV Novembre, 28 alle ore 10 è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente Giovanni Setzu intende invitare tutti i soci a prenderne parte. Durante la seduta verranno messi in discussione e approvati il Bilancio Consuntivo 2022 Relazione Missione 2022 e il Bilancio preventivo 2023 dell’Associazione. Il Presidente rivolge un appello a tutti i Soci e alla cittadinanza di prenderne parte per conoscere e condividere le attività dell’associazione in un momento particolare che sta vivendo tutto il mondo del volontariato. L’assemblea sarà anche trasmessa in diretta sul canale facebook dell’associazione Pubblica assistenza Croce Verde Lamporecchio.