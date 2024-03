Assemblea Avis: "Le donazioni sono calate"

Il salone Lido Moretti della Pubblica Assistenza ha ospitato l’assemblea ordinaria annuale dei soci dell’Avis Comunale Pescia, associazione fra le più radicate sul territorio, con i suoi 429, dei quali 408 donatori. Al tavolo dei relatori, oltre al presidente Marco Bellandi e i rappresentanti del direttivo comunale, il presidente provinciale Paolo Fabbri.

Nella sua relazione Bellandi ha evidenziato un importante calo nelle donazioni complessive. Se nel 2022 l’importante lavoro degli avisini, supportati dai volontari del Servizio Civile, avevano fruttato, complessivamente, 569 donazioni, nel 2023 sono calate a 500, con una diminuzione del 13.80%; in particolare, le sacche di sangue intero raccolte sono passate dalle 522 del 2022 alle 438 dello scorso anno, mentre sono salite di 15 unità quelle di plasma e multicomponent. Sceso del 16.03% anche il numero dei donatori attici, passato da 443 a 408. Si registra, rispetto all’anno precedente, un incremento, seppure di solo 3 unità, nel numero di nuovi soci, 19, dei quali nove maschi e dieci femmine.

Molte le cause individuate per questo calo, in particolare, seppur in modo diverso, l’atteggiamento di due medici trasfusionisti. Per invertire un trend che è negativo a livello nazionale, la sezione di Pescia ha in previsione numerose iniziative che coinvolgeranno le scuole, di ogni ordine. Al via anche il progetto ‘botteghe della salute’, in collaborazione con l’Anci.

Emanuele Cutsodontis