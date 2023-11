Asse con Lucca per eventi e turismo: "Pronti a collaborare con Pardini"

La città guarda a Lucca per costruire alleanze nel campo dell’organizzazione e appuntamenti capaci di attrarre presenze turistiche. Il sindaco Luca Baroncini ha ricevuto in municipio il collega Mario Pardini per proporre possibili collaborazioni tra le due realtà. Le città, sottolinea Baroncini, sono "storicamente legate e adesso pronte a stringere una collaborazione nell’interesse dello sviluppo economico del territorio che va da Leonardo, attraverso la città termale e Pinocchio fino alle mura!" Il sindaco di Montecatini fa il punto sul dialogo avviato finora. "Le nostre città sono storicamente legate. Nei giorni scorsi avevo proposto a Pardini possibili collaborazioni in tema turismo, eventi, sport e cultura, attraverso delle idee che ho messo sul tavolo. Queste iniziative potrebbero sviluppare lavoro per le nostre attività produttive e commerciali, oltre che per quelle lucchesi. Pardini è un bravo sindaco, che si è già calato bene nel ruolo che ricopre, e a sua volta mi ha fatto proposte interessanti che nei prossimi mesi potremo annunciare pubblicamente dopo aver siglato un accordo che è concreto. C’è una reciproca stima e nell’incontro odierno abbiamo parlato di diversi progetti. Vogliamo anche coinvolgere le associazioni di categoria, al fine di cogliere le potenzialità che la vicinanza geografica offre a due realtà perfettamente integrabili, visto anche il numero di posti letto che Montecatini può offrire e vista la qualità del commercio e dell’accoglienza nelle due città".

Anche da Pardini arrivano parole cariche di ottimismo in vista di una possibile collaborazione. "Ringrazio Baroncini per avermi ricevuto in Comune a Montecatini. È stato un piacere confrontarmi con lui per avviare nuove e costruttive sinergie fra le nostre città. Il tutto con l’obiettivo di fare sistema fra i territori".

Anche "Lucca Comics & Games 2023" si è dimostrata ancora una volta importante per Montecatini. Nonostante un calo di presenze, gli alberghi cittadini hanno comunque potuto lavorare con i visitatori che, da tutta Italia, accorrono a Lucca per visitare la kermesse. Montecatini, nel lontano passato, ha fatto parte della provincia che fa riferimento alla città delle mura, a testimonianza di un profondissimo legame. La speranza è che l’incontro tra Baroncini e Pardini sia il via a un lavoro fruttuoso che porti vantaggi a entrambe le realtà.

Da.B.