Aspettando il gran premio E attesa per le carrozze Sesana, stasera convegno

Come da tradizione il giovedì sera a Montecatini si trotta. Inizio del convegno di routine con una condizionata per cavalli di quattro sulla distanza del miglio dove il potente ma ribelle Diochebel è in cima alla lista dei papabili. Danilo Ag con Francesco Facci va altrettanto forte ma è più affidabile e potrebbe approfittare del caratteraccio del rivale per replicare il successo di fine luglio su questa pista. La corsa successiva è decisamente più intrigante, il fascino dei puledri di due anni tra sogni e paure si respira a pieni polmoni. Sono sei al via, solo femmine e praticamente tutte possono puntare in alto, Fenech Dei Veltri ha un bel secondo al debutto a Follonica e sperando che si trovi in pista piccola può sicuramente correre bene così come Fiamma Bfc che ha vinto al debutto a Modena mostrando buone capacità, in sediolo un driver di spessore come Roberto Vecchione. Tra i rimasti la scelta per un piazzamento è aperta, da apprezzare la serietà di Fendy Grad che ha tre medaglie di bronzo in tre corse disputate. Nel premio Hotel Biondi, quarta corsa della serata lo spettacolo è regalato dal corposo numero di partenti, ben tredici indigeni di tre anni dietro le ali dell’autostart. L’ospite torinese Evolution ha vinto bene all’ultima uscita ad Albenga e probabilmente è il cavallo da battere ma i nomi capaci di dare battaglia sono diversi, Empy Phil con il dodici parte all’esterno della seconda fila ed in pista piccola si annuncia un impresa complicata non sprecare le energie in un percorso tutto all’esterno ma con un pizzico di fortuna può segnare la terza vittoria consecutiva.

Sessantanove cavalli in pista alla ricerca del miglior risultato ma fuori dall’anello di sabbia l’ippodromo propone un lungo elenco di iniziative. "Disco Sesana" con il gruppo "Noi dell’armata Funky" pronto a far ballare con la migliore musica disco degli anni ‘70,’80 e ‘90, l’imperdibile giro con i pony, il truccabimbi e tanto altro.

Sabato intanto arriveranno le carozze d’epoca, un’altra bella tradizione che sta prendendo campo grazie all’associazione Incanto Liberty. Durante la riunione di sabato ci sarà la sfilata all’ippodromo. Ogni equipaggio sarà abbinato a una delle undici città termali Spa d’Europa proclamate sito Unesco.

Martina Nerli