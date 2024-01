Asilo comunale, ecco il bando per presentare le domande

C’è l’approvazione del bando per la presentazione delle domande di iscrizione all’asilo nido comunale di Monsummano per l’anno scolastico 2024/2025. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro le 12 di giovedì 2 maggio esclusivamente on line dal sito https://www.comune.monsummano-terme.pt.it sezione ’Servizi online’ e poi ’Servizi scolastici’ oppure accedendo al seguente link: https://monsummanoterme.simeal.it/sicare/benvenuto.php. Le domande potranno essere compilate previa registrazione alla piattaforma dei servizi scolastici attraverso il metodo di autenticazione Spid. Il bando è reperibile anche sul sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/ . Per informazioni rivolgersi agli operatori addetti all’ufficio pubblica istruzione al seguente numero telefonico 0572/ 959335, e-mail [email protected]. All’interno del bando sarà possibile verificare i requisiti per poter presentare domanda.

