Arriva "Una ragazza per il cinema" Concorso di bellezza e talento Ospite speciale è Ornella Muti

Domani in piazza del Popolo si terranno le semifinali provinciali e regionali del concorso nazionale "Una ragazza per il cinema", che dà la possibilità a giovani aspiranti modelle di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema. "Il concorso – spiegano gli organizzatori – celebra la bellezza e il talento delle partecipanti, ponendo in risalto il loro lato creativo attraverso l’arte, lo spettacolo e la cultura". Il Comune ha dato il proprio patrocinio.

Secondo il patron Antonio Lo Presti, "Una ragazza per il cinema si differenzia dagli altri concorsi di bellezza perché non punta esclusivamente alla ricerca della bellezza, ma cerca di individuare elementi nuovi, dotati di talento, personalità e capacità professionali, che possano essere proposti nel mondo dello spettacolo, della moda, del cinema, della pubblicità e della televisione".

La patron nazionale Daniela Eramo aggiunge: "Il concorso offre alle concorrenti vere opportunità di crescita professionale in tutti i settori dello spettacolo grazie alle collaborazioni strette con importanti figure del mondo dello spettacolo".

Le selezioni provinciali sono state gestite da Atlantiko entertainment Ltd rappresentata da Silvia De Ieso e Alessandro Voltolini in collaborazione con Oro by Aperimusic creato da Santo Raffaele, un gruppo di persone che operano nell’entertainment e nell’organizzazione di eventi da circa 30 anni. L’evento del 24 giugno, sotto la direzione artistica di Massimiliano Bartolini, selezionerà le finaliste regionali oltre a promuovere quattro ragazze che andranno direttamente alla finale nazionale di Taormina dal 5 al 10 settembre.

Nella serata montecatinese saranno presenti ospiti speciali, a partire dalla madrina d’eccezione, Ornella Muti. Fanno parte della giuria il regista, attore e doppiatore Pino Quartullo, il regista Domenico Costanzo, il Cile cantautore aretino, Garrison Rochelle coreografo del concorso che ha seguito con il collega Fabio Raspanti le coreografie di apertura e chiusura della serata, Nadia Marsala da Uomini e Donne e molti altri. La serata vedrà susseguirsi tre cambi d’abito per le 20 ragazze in gara provenienti dalle precedenti selezioni, esibizioni canore. Nel sipario cabaret si esibirà la performer Guya Canino; interviste e il dj set a cura di Ghigo dj".