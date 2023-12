Arriva una nuova aula al "Salutati". Il liceo cittadino si conferma al top

Il liceo scientifico Coluccio Salutati inaugura la nuova aula didattica all’aperto, realizzata con il contributo della Fondazione Caript. L’appuntamento è per sabato 16 dicembre alle 11, nella sede dell’istituto in viale Marconi 71. Nella stessa giornata, la campagna di promozione e presentazione del Salutati, iniziata il 2 dicembre scorso con la prima giornata di Open Day. Dalle 11.30 alle 13.15 e dalle 15.30 alle 17.30, la comunità scolastica sarà a disposizione dei futuri studenti per illustrare non solo i programmi di studio curricolari e la partecipazione a competizioni culturali di eccellenza, ma anche le prospettive professionali e universitarie dopo il diploma. Intanto, l’indirizzo scienze umane opzione economico-sociale si è appena confermato un’eccellenza per ciò che riguarda la formazione e l’importante parametro dell’inserimento accademico e poi occupazionale negli anni del post diploma.

Ancora una volta Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, il portale che si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la secondaria di primo grado, ne ha offerto un quadro positivo. Il portale consente di far emergere come quello preso in esame rappresenti un corso di studi di eccellenza, primo tra quelli presi in esame nello spazio compreso tra Pistoia, Pisa, Lucca e Firenze, un vero fiore all’occhiello del territorio. Eduscopio ha elaborato questa classifica tributando l’importante riconoscimento al Salutati, sulla base di criteri che valutano le carriere universitarie degli studenti nel post diploma. Queste sono state ricostruite a partire dalle informazioni contenute nella banca dati dell’Anagrafe nazionale degli studenti universitari (Ansu) del Ministero, che raccoglie i dati ricevuti dalle segreterie di ateneo. Per comparare la capacità delle scuole di preparare per gli studi universitari sono stati presi in considerazione due indicatori: la media dei voti conseguiti agli esami universitari e i crediti formativi ottenuti. Se considerati congiuntamente, i due indicatori sono in grado di spiegare non solo quanti esami hanno superato gli studenti (velocità) ma anche come li hanno superati (profitto).

Daniele Bernardini