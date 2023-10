Montecatini, arrestato per spaccio e detenzione di arma clandestina

Montecatini Terme, 23 ottobre 2023 – Il problema droga torna a farsi sempre più pesante in città. Gli agenti del commissariato hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni, noto imprenditore, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. L’intervento è nato in seguito alla segnalazione di una fonte confidenziale, che ha rivelato alla polizia di Stato come l’uomo fornisse cocaina a una serie di clienti fidati.

Gli agenti hanno fatto un blitz nel suo posto di lavoro, insieme a un cane lupo dell’unità cinofila della questura di Firenze. L’uomo ha cercato di nascondersi in un ripostiglio. Gli agenti però lo hanno bloccato subito e lui ha tirato fuori una pallina di cellophane che conteneva cocaina. A detta dell’uomo si trattava di droga per uso personale. Grazie al cane antidroga che puntava verso uno scaffale però i poliziotti hanno trovato altre quattro dosi dietro i motori del condizionatore. A questo punto, la polizia di Stato ha deciso di perquisire l’abitazione dell’uomo.

Una volta arrivati sul posto, il cane antidroga ha iniziato a puntare verso la cucina, in modo particolare alla macchina da caffè. All’inizio, dopo aver smontato il contenitore dell’acqua, gli agenti non hanno trovato nulla ma, vista l’insistenza dell’animale, hanno ispezionato la macchinetta in modo più accurato e in una cavità hanno trovato un involucro con 29 grammi di cocaina, circa 58 dosi. Durante l’ispezione, nascosta dietro un vaso, la polizia di Stato ha rinvenuto anche una pistola monocolpo calibro 22. Essendo priva di matricola, l’uomo è stato denunciato anche per detenzione di arma clandestina. Su disposizione del pubblico ministero di turno, Spera è stato trasferito nella casa circondariale di Pistoia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

red.mon.