’Armonia fra i popoli’ L’amministrazione rinnova il protocollo

La giunta comunale approva il protocollo d’Intesa del progetto "Armonia fra i popoli". Le manifestazioni più significative sono il Campus internazionale d’alto perfezionamento nella danza, al fine di sperimentare l’arte come strumento di unità dei popoli, coinvolgendo ragazzi dell’Europa e del Medio Oriente; la consegna del Premio Armonia fra i Popoli, destinato a chi ha contribuito a promuovere tale armonia; il 4 ottobre "Armonia for peace", marcia pacifista interreligiosa e interculturale con ritrovo al municipio e arrivo a Monsummano; a settembre incontri nelle scuole per divulgare il concetto di educazione alla convivenza per la pace, a cura dell’associazione Dancelab Armonia.