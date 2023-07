Argini della Borra mal tenuti e Parco Rimembranza senza ’memoria’

Sono diversi i punti "caldi" del degrado segnalati con fotografie e commenti dai cittadini, a partire dalla potatura degli alberi di via Bassi e in altre parti della città. Le cime troncate stanno seccando. Non sappiamo se negli interventi di forestazione urbana, effettuati recentemente, sia stato tenuto conto dei criteri di ridotta manutenzione e apporto d’acqua: elementi sui quali è ormai obbligatorio agire per motivi di sostenibilità e di risparmio di risorse ed economici. Per ritornare alle professionalità idonee allo sviluppo del verde, a oggi esiste una collaborazione con Vannucci Piante insieme a Italian Design Institute e Stefano Mengoli paesaggista.

Altra considerazione significativa riguarda la Borra: è stato segnalato e da noi verificato che gli argini sono da pulire e non sono perciò fruibili. Un peccato, dato che in altri comuni i corsi d’acqua vengono curati e tenuti in modo da essere frequentati per passeggiate e jogging.

Particolare nota la dobbiamo riservare al parco della Rimembranza e vogliamo rammentare a tal proposito che i parchi e viali della Rimembranza furono istituiti nel 1922 per volontà dell’allora sottosegretario alla Pubblica Istruzione Dario Lupi; sono siti destinati al culto e alla memoria dei caduti della Grande Guerra. La loro caratteristica è quella di ospitare tanti alberi quanti erano i caduti da commemorare. Su ogni albero doveva essere apposta una targa con il nome del militare. Con la legge 5591926 vengono dichiarati monumenti pubblici. Montecatini con il taglio degli alberi nel parco ha mandato già da tempo nell’oblio la memoria dei caduti e il significato di tale istituzione. L’assessore Sartoni ha detto che sarà messo a dimora nel parco un albero centrale e altri arbusti. Una proposta: si potrebbe concentrarvi ii monumenti alle varie Armi e ai vari eccidi disseminati in città, così da valorizzarli in un Parco delle Memorie.

Giovanna La Porta