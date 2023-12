Area verde al Molin Nuovo. Oggi si vota in Consiglio

Si discuterà oggi in consiglio comunale una modifica al piano strutturale del comune di Chiesina che prevederà un’area verde pubblica in zona Molin Nuovo. La modifica è stata discussa ieri mattina durante i lavori della commissione urbanistica, e viene presentata dall’amministrazione Berti come un nuovo punto di partenza per lo sviluppo di tutta l’area pubblica che si trova nel centro della frazione.

"Da anni cerchiamo di valorizzare tutte le aree del nostro paese, dando modo a famiglie e aziende di insediarsi sul territorio – ha detto il sindaco Fabio Berti –, grazie a questa variante, in zona Molin Nuovo sarà a disposizione di tutta la comunità una nuova area verde pubblica. È da più di un anno che stiamo lavorando a questa modifica e questo atto, che mi auguro possa avere un’approvazione unanime in consiglio, è un passo importante per realizzare quello che da anni i cittadini di Molin Nuovo attendevano. Il progetto prevede di allargare l’area pubblica, creando un parco nell’area di fronte al circolo che diventerà, dopo i lavori che effettueremo nel prossimo anno, la nuova casa delle associazioni".

Alle parole del sindaco fanno eco quelle dell’assessore Caterina Benedetti: "Stiamo lavorando sul nuovo piano strutturale, la cui adozione è prevista per il 2024. Per accelerare, abbiamo pensato di gestirlo come variante al piano in vigore, in modo da attivare velocemente le azioni burocratiche. Questo è solamente il primo passo di un iter che porterà all’acquisizione dell’area e successivamente effettueremo i lavori per renderlo utilizzabile a tutti. Negli anni – chiude l’assessore – abbiamo cercato di valorizzare tutti i nostri parchi e le aree a verde in modo che possano essere utilizzati da bambini e famiglie, un’iniziativa che riteniamo fondamentale per la vivibilità della nostra comunità".

Arianna Fisicaro