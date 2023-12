Area dem, Pazzaglini: "spinge" per Fanucci

Nessuna novità, per adesso, tra i candidati sicuri e possibili alle prossime amministrative 2024. Lo sostiene l’ex segretario del Pd Franco Pazzaglini. Che chiede a Edoardo Fanucci (Italia Viva) di scendere in campo. "Non si vedono, per ora, grandi novità – scrive – sia nei nomi che negli appelli fatti dai soliti comitati che chiedono idee e programmi: ricordo che alla candidatura del sindaco c’è sempre allegato un programma. Altra richiesta o meglio appello viene fatto perché si facciano avanti solo persone che vogliono il bene della città, senza guardare il colore o area politica, sottintendendo che rappresentare un colore o un’area politica sia un grave peccato e non si abbia a cuore la città. Detto questo, e aspettando cosa proporrà il partito più importante, naturalmente a livello di voti, dell’opposizione, sono emerse candidature più o meno concrete, non certo grandi novità, visto che alcuni nomi emergono Ormai da diversi decenni. Io vorrei ricordare che questa ricerca ossessiva a trovare accordi più ampi possibili porta a poco anzi, per stare insieme, si deve accettare ’il minimo comune denominatore’ che alla prova elettorale fa quasi sempre un grosso flop. In passato, quando abbiamo candidato un personaggio imposto, perché garantiva equilibri vari, non c’è mai stata neppure gara. Invece quando, pur contro tutti o quasi, si è presentato un candidato valido sostenuto da un gruppo di persone altrettanto valide e soprattutto molto motivate, la storia è stata molto diversa. Spero dunque che Edoardo Fanucci scenda in pista – si espone Pazzaglini –, perché penso sia il momento giusto. E come ho detto non mi fermerei a eventuali veti posti da forze più o meno grandi: le elezioni a sindaco, come ci hanno insegnato in tutte le città italiane, sono tutt’altra cosa rispetto a quelle politiche e quindi sarebbe stupido, come lo è sempre, fare i tafazzi per rimanere ancorati alle nostre fissazioni".