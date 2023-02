Archivio storico in vendita: scatta l’allarme

L’archivio storico delle Terme potrebbe essere venduto al miglior offerente. Con buona pace di documenti di valore straordinario che risalgono all’epoca del fondatore di Montecatini, il granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena. La bomba era nell’aria, ma ieri mattina è esplosa con un servizio trasmesso dal Tgr Toscana, nel quale l’amministratore delegato Alessandro Michelotti conferma che in effetti l’archivio delle Terme potrebbe essere da un momento all’altro ceduto a un compratore, se si palesasse un’offerta congrua al valore ipotizzato di 1 milione di euro.

L’archivio è infatti uno dei beni inventariati nell’imponente patrimonio termale che, come noto, è adesso a disposizione del concordato preventivo. In città è subito scattato, giustamente, l’allarme rosso. "Quel patrimonio è di Montecatini e deve restare dov’è", recitano all’unisono tanti post pubblicati su Facebook. Anche perché, per quanto è dato sapere, esiste l’ipotesi concreta di creare un museo in quella che era la residenza termale di Pietro Leopoldo – la Palazzina Regia (nella foto) – e l’archivio non può non farne parte.

Quindi l’unica soluzione possibile è che l’acquisto venga affrontato dalla Regione o dal Comune o da entrambi. Perché quella raccolta di pezzi unici è un bene pubblico e tutti devono poterne godere. Il presidente della Regione Eugenio Giani, nei mesi scorsi, aveva dichiarato l’intenzione di creare all’Excelsior una cittadella della fotografia, con fotografi che arrivano da fuori, convegni, mostre e iniziative varie che ruotino attorno al nucleo stabile dell’Archivio Alinari spostato da Firenze alla città delle terme in un’idea stile "Uffizi diffusi", cui peraltro si era pensato prima che ad Alinari, ma che non sono poi decollati per Montecatini. Occorre adesso attendere le reazioni politiche delle parti interessate. Tra le carte da salvare, le progettazioni originali degli stabilimenti. Un valore inestimabile per un’operazione commerciale che potrebbe risultare più semplice del previsto, data l’appetibilità del bene mobile.

Giovanna La Porta