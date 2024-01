Apre il Punto digitale facile. Un aiuto per i servizi online

Un punto di riferimento per tutta la comunità nell’utilizzo autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie digitali, in modo da semplificare il rapporto con le amministrazioni pubbliche. Nasce con questo obiettivo il Punto Digitale Facile (Pdf) di Monsummano Terme inaugurato ieri presso i locali della Pubblica Assistenza Monsummanese. Il progetto, promosso dalla Regione Toscana grazie ai fondi del PNRR, è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale come strumento per accompagnare i cittadini in una fase determinante di transizione digitale.

Il centro sarà aperto nei giorni lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 ed il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19. Nel progetto sarà coinvolta anche la Biblioteca comunale Giuseppe Giusti in Piazza Martini. Il servizio sarà erogato gratuitamente a chiunque ne abbia bisogno a prescindere dal Comune di residenza. I cittadini riceveranno sostegno per l’accesso e l’utilizzo dei servizi pubblici disponibili online, per l’utilizzo degli strumenti digitali oltre a ricevere supporto rispetto ai temi della sicurezza informatica. "Questo nuovo centro rappresenterà un punto di riferimento per la nostra comunità per tutte le attività digitali", ha detto la sindaca di Monsummano Terme, Simona De Caro.