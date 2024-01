Appuntamento ’Pescia Antiqua’ per domenica

Il prossimo sarà un fine settimana dedicato ad antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage: il centro storico di Pescia si sta imponendo come punto di riferimento per il settore, richiamando tanti visitatori, molti dei quali anche da fuori regione. Un ruolo rafforzato dai successi di pubblico e critica registrati dalle edizioni dello scorso dicembre. Pescia Antiqua torna con il tradizionale appuntamento della quarta domenica del mese: le bancarelle troveranno collocazione in piazza Mazzini e nelle strade vicine, dove passeggiare tra oggetti strani, cose appartenute ad altre generazioni, cariche di fascino. Mobili e soprammobili, oggettistica, strumenti da lavoro, dischi, cd e musicassette, stampe, quadri e riviste, libri e tante altre cose, esposti per trovare nuovi acquirenti. Atteso anche il mercatino dei riciclo e degli oggetti usati, in via Andreotti. Tutto intorno, negozi aperti per i saldi, bar, pasticcerie, pizzerie paninoteche con servizio ai tavoli esterni. Per i più piccoli, tornano i pony del centro ippico La Pieve, per far provare l’emozione del battesimo della sella. Potenziato anche il settore della ristorazione, con l’offerta di piatti tipici della gastronomia pesciatina. Apertura straordinaria al Palazzo del Podestà, con la Gipsoteca Libero Andreotti, e al Museo Civico con i tesori che contiene. Per l’occasione, archeggi pubblici gratuiti in tutta la città. Pescia Antiqua è prodotta dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive. Per maggiori informazioni, 05721913547.